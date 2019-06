Neumünster

Die Stadtverwaltung macht ein Programm mit Aktivitäten für schönes Sommerwetter und auch für Regentage, teilte die Stadt mit. Aber nicht nur im KFD im Stadtwald gibt es etwas zu erleben: Ein Besuch bei den Karl-May-Spielen steht auf jeden Fall auch auf dem Programm.

50 Euro für zwei Wochen

Die Kinder werden jeden Tag an einer Schule nach Wahl abgeholt und auch zurückgebracht. Die gesamte Freizeit inklusive Bustransfer, Mittagessen und Karl-May-Besuch kostet für die beiden Wochen 50 Euro. Ermäßigungen sind bei Bezug von Wohngeld oder Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II möglich. Zudem können Kosten über die Bildungskarte abgerechnet werden.

Anmeldungen sind noch bis zum 21. Juni möglich. Andreas Scheel (Tel. 04321/942-5518) und Anette Schöler (Tel. 04321/942-4619) vom Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport stehen für Fragen zur Verfügung und nehmen Anmeldungen entgegen.

Kinderferiendorf ist frisch saniert

Das Kinderferiendorf ist in den vergangenen zwei Jahren von den Neumünsteraner Serviceclubs und der Stadt saniert worden. Es wird am 14. Juni offiziell an die Stadt übergeben.

