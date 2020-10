Umbau statt Neubau: Die Sparkasse Südholstein will das leerstehende Karstadt-Haus in Neumünster umbauen und dann selber dort einziehen. Außerdem soll es künftig als Büro- und Geschäftshaus dienen und eventuell die Stadtbücherei aufnehmen. Gastronomie am Wasser ist auch geplant.