Eine Autofahrerin fiel in Neumünster einer Polizeistreife auf, weil sie in der Innenstadt unterwegs war und den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei dieser Kontrolle stieg den Beamten der typische Marihuana-Geruch in die Nase. Das führte zu einer Untersuchung samt Durchsuchung der Wohnung.