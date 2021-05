Neumünster

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr am Haart in Höhe der Hausnummer 12. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie eine Frau mit ihrem Fahrrad die Straße überquerte, dicht gefolgt von einem Mann auf einem Fahrrad. Plötzlich griff der Mann nach dem Rucksack im Fahrradkorb der Frau und rempelte sie dabei stark an.

Der Täter scheiterte aber daran, den Rucksack aus dem Korb zu ziehen. Der Zeuge sprach den Räuber auf sein Verhalten an und informierte die Polizei, die den Täter nach einer sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen konnte.

Polizei Neumünster sucht nach dem Opfer

Das Opfer des versuchten Raubs ist der Polizei unbekannt. Sie soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein, rötliche bis bräunliche schulterlange Haare mit Pony tragen und mit blauer Jacke bekleidet gewesen sein. Der Rucksack war blau oder violett. Nach dem Vorfall war sie in die Schlachterei Behnke gegangen.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach der Frau und nach möglichen weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer Tel. 04321-9450 oder an jede andere Polizeidienststelle.