In der Klosterstraße in Neumünster wurde am Montag gegen 14.30 Uhr ein Mann überfallen. Der 21-Jährige war mit seinem E-Scooter unterwegs und wollte ihn auf dem Hinterhof an der Klosterstraße 11 abstellen, als ihm plötzlich ein Mann eine Pistole vor die Nase hielt und sein Handy forderte.