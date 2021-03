Mitten in der Nacht hielt eine Streife des 1. Polizeireviers Neumünster den Fahrer eines Elektro-Scooters in der Innenstadt an. Mit ihm fuhr eine junge Frau (22) in Schlangenlinien. Gegenüber den Beamten wurde der Mann sofort aggressiv und drohte ihnen mit Schlägen.