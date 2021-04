Neumünster

Zwischendurch gab es aber Hinweise auf Tyron Jannik N. (15). Vermutlich hält er sich im Stadtgebiet von Neumünster oder in der Umgebung auf, wie die Polizei mitteilte.

Tyron Jannik N. wurde zuletzt am 29. März gegen 15.45 Uhr im Skaterpark an der Pastor-Rösner-Straße in Neumünster gesehen. Dort war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunkelblauen Kapuzenpullover und einem roten Cap bekleidet, so die Polizei.

Der 15-jährige Tyron Jannik N. aus Neumünster wird vermisst. Quelle: Polizei Neumünster

Ende Januar hatte die Polizei schon einen Suchaufruf gestartet. Wer Tyron Jannik N. sieht oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, soll sich bei der Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321/9450 oder über die 110 melden.

Mann aus der Psychiatrie wird auch noch gesucht

Auch ein anderer vermisster Mann wird immer noch von der Polizei gesucht. Maximilian Florian K. war in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und ist am 8. April während eines Transports bei einem Tankstopp an der SVG-Tankstelle in der Leinestraße geflohen.

"Es gibt nichts Neues zu ihm. Die Kriminalpolizei Neumünster geht aber verschiedenen Hinweisen zu seiner Person nach", sagte Polizeisprecher Sönke Petersen.

Von Thorsten Geil