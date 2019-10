Gesunde Ernährung gehört an der Timm-Kröger-Schule (TKS) in Neumünster zum Schulalltag. Seit Jahren nimmt die betreute Grundschule am EU-Schulobst- und -gemüseprogramm teil, einmal im Jahr veranstaltet sie einen Aktionstag zum Thema „Gesunde Ernährung“. Dieses Mal ging es auch im Müllvermeidung.