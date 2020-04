"Verdächtiger Gegenstand" war auf der A7

Die Autobahn 7 ist am Karfreitag zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Nord und Bordesholm gesperrt worden. Eine Streife hatte in der Nähe des Seitenstreifens einen verdächtigen Gegenstand entdeckt - nach einer Stunde gab ein Bombenentschärfer aber Entwarnung, so die Autobahnpolizei.