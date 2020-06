Eine Apotheke in der Straße Kuhberg in Neumünster wurde in der Nacht zum Mittwoch ausgeraubt. Ein Mann brach gegen 3.20 Uhr ein und nahm mehrere Gegenstände in einem Rucksack mit. Gegen den anwesenden Apotheker setzte er Pfefferspray ein. Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen.