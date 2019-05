Neumünster

Die Geschädigte schilderte den Beamten, dass sie gegen 12 Uhr mit einer Freundin am ZOB auf ihren Bus gewartet hätte und von zwei ihr unbekannten männlichen Personen angesprochen, umarmt und bestohlen wurde. Den Verlust ihrer Wertsachen bemerkte die junge Frau nach Polizeiangaben erst, als sie von einem Zeugen angesprochen wurde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Landes- und Bundespolizei verlief zunächst erfolglos. Kurz darauf erkannte die junge Frau einen der beiden vermeintlichen Täter im Bereich des ZOB wieder. Bundespolizisten stellten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 20 Jahren im abfahrbereiten Bus.

Gestohlene Gegenstände gefunden

Bei der Durchsuchung der Männer auf der Dienststelle in Neumünster wurden dann einige der gestohlenen Gegenstände gefunden und an die Geschädigte zurückgegeben. Nach Anzeigenaufnahme wegen Diebstahls wurden beide wieder entlassen.

Taschendiebe suchen Menschenansammlungen

Die Bundespolizei informiert: Taschendiebe suchen die Enge und treten besonders bei Menschenansammlungen auf (z.B. beim Ein - und Aussteigen bei öffentlichen Verkehrsmitteln). Sie beobachten ihre Opfer lange und genau und suchen körperliche Nähe. Sie rempeln ihre Opfer an oder (wie in diesem Fall) umarmen sie fest. Sie arbeiten meist zu Zweit oder in Gruppen: Der erste lenkt ab. Der Zweite stiehlt und gibt die Beute weiter an den Dritten.

So schützt man sich gegen Taschendiebe: Bargeld oder Zahlungskarten am Körper mitführen - möglichst in Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Die Handtasche sollte stets geschlossen sein, nie unbeaufsichtigt lassen und immer mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden.

Weitere Infos unter: www.polizei-beratung.de

