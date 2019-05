Neumünster

Im Stadtgebiet von Neumünster ist in den letzten drei Monaten eine starke Zunahme von Fahrraddiebstählen zu verzeichnen. Vermehrt werden auch hochwertige Fahrräder, darunter auch E-Bikes, entwendet. Seit dem 1. März wurden in Neumünster 163 Fahrraddiebstähle polizeilich aufgenommen. Der Schaden beläuft sich allein in dem noch nicht abgeschlossenen Monat Mai auf 9000 Euro, so die Polizei. Oftmals würden diese Räder nach Polizeiangaben nur mit Schlösser ab-/angeschlossen, die keine ausreichende Sicherung gegen Diebstahl bieten.

Wer wurde Opfer eines Fahrraddiebstahls in Neumünster ?

Des Weiteren komme hinzu, dass nicht alle Fahrraddiebstähle bei der Polizei angezeigt würden. So könnten später ermittelte Gegenstände, wie Fahrräder, Schlösser, nicht zugeordnet werden. Die Polizei fragt daher, wem diese Fahrradschlösser im Stadtgebiet Neumünster gehörten und bittet auch weitere Opfer von Fahrraddiebstählen, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 04321/9451111.

Von KN-online