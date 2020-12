Ein Neumünsteraner (30) wollte am ersten Weihnachtstag gegen 1 Uhr in seine Wohnung an der Lütjenstraße in Neumünster, irrte sich allerdings im Stockwerk und hantierte an der falschen Wohnungstür. Die Mieterin rief voller Angst die Polizei. Als die eintraf, schlug der Mann plötzlich um sich.