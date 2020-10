Neumünster

In der Tempo-30-Zone am Tannhof war der BMW-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 57 Stundenkilometern unterwegs. Danach gab er stadtauswärts noch einmal richtig Gas bis auf Tempo 108. Am Hüttenkamp stoppte ihn die Polizei.

Fahrer (22): "Ich bin traumatisiert"

Auf seine Geschwindigkeit angesprochen, erklärte der 22-jährige Neumünsteraner, dass er sich schon außerorts wähnte. Außerdem sei er am Vorabend auf der Autobahn zum Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls geworden und davon noch traumatisiert und schockiert. Über einen 22 Jahre alten Zeugen hatte die Polizei am vergangenen Freitag in einem Bericht über einen Unfall mit einem Mercedes AMG auf der A215 bei Rumohr berichtet.

Den Führerschein hatte er erst seit vier Tagen

Seinen erst vor vier Tagen erhaltenen Führerschein wird er nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster für mindestens zwei Monate wieder abgeben müssen. Zusätzlich werde eine Geldbuße von 600 Euro und ein Bericht an die Führerscheinstelle fällig. Der Vorfall mit dem Videowagen der Polizei ereignete sich in der Nacht zu Sonnabend.

