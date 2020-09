Ein Fußballspiel auf Gleis 3 des Hauptbahnhofs in Neumünster hat am Freitag um 2 Uhr früh die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Angaben der Polizei Neumünster zufolge hätten sich die vier Frauen und der eine Mann dabei in Lebensgefahr gebracht.