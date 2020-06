Am Mittwoch, 3. Juni, führte die Polizeistation Nord mit sechs Beamten zwischen 14 und 19 Uhr in der Kieler Straße in Neumünster eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Schwerpunkte waren dabei die Überprüfung der Anschnallpflicht und die verbotene Benutzung von Handys am Steuer.