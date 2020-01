„Wir hatten nur, was wir am Leib trugen“

Neumünster

Christel Kruse, gebürtige Stettinerin, wurde sie vor 75 Jahren während des Zweiten Weltkrieges vertrieben. Pommern ist bis heute ihre Heimat geblieben, obwohl sie schon lange in Neumünster Wurzeln geschlagen hat. Den Krieg, die Vertreibung und all die Gewalt kann sie nicht vergessen. In der Frauengruppe der Pommerschen Landsmannschaft fand sie Menschen, die ihre Erinnerungen teilten und verstehen konnten.

Frau Kruse , was empfinden Sie, wenn sie von Menschen hören, die jetzt aus ihrer Heimat fliehen müssen?

Das ist ganz furchtbar. Die Leute sind ja auf Hilfe angewiesen und müssen versorgt werden. Ich finde, die Politiker sollten es aber in den Griff kriegen, dass nicht so viele Menschen aus ihrer Heimat weggehen und ihnen besser mehr vor Ort helfen. Ich habe das selbst noch so vor Augen, wie schlecht es einem unterwegs bei der Vertreibung gegangen ist. Wir hatten nur noch das, was wir am Leib trugen. Ich kann gar nicht alles erzählen. Es war oft grausam.

Erinnern Sie sich an einzelne Stationen auf ihrem Weg während und nach der Vertreibung ?

Wir sind damals aus Stettin zu meinen Großeltern nach Pommern im Kreis Cammin evakuiert worden, bevor die Bomben kamen. Da hatten meine Großeltern einen Bauernhof. Später sind wir über Wollin, Berlin und Halle – am Ende in einem Viehtransporter – weiter bis nach Thüringen gekommen.

Ich habe noch vor Augen, wie wir einmal durch einen Treck laufen müssen, links und rechts stand die russische Wehrmacht. Und wer nicht mehr konnte, den haben sie erschossen. Peng, weg waren die. Und wir mussten immer weiter gehen.

Sie haben später in Kiel gelebt und sind mit ihrem Mann 1979 nach Neumünster gezogen. Wie sind sie dann an die Pommersche Frauengruppe geraten?

Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen. Und ich habe mir da gedacht, na ja, du bist ja eine Pomeranze und da kannst du doch mal vorstellig werden. Ich kannte niemanden, aber die Frauen haben mich so herzlich aufgenommen, das ist kaum zu glauben.

Wir haben uns alle vier Wochen getroffen, erst in einem kleinen Restaurant am Kantplatz, später in der Stadthalle und es gab immer Gesang, Gedichte, Witze oder Erzählungen. Irgendwann hat meine Vorgängerin gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen möchte. Ich wollte das erst gar nicht, aber sie hat gesagt, du kannst das. Das ist jetzt 14 Jahre her und seitdem habe ich immer das Programm organisiert.

Vermissen Sie Pommern ? Trotz allem?

Ich habe schon noch Sehnsucht nach zu Hause. Vor vier Jahren bin ich noch einmal zurückgefahren. Da war ich bei unserer damaligen Wohnung in Stettin, in der ich geboren wurde. Ich kannte noch alles, denn in meiner Kindheit hatte ich eine Nanny und die ist immer mit mir herumgegangen. Aber die Zeit damals Revue passieren zu lassen, fällt mir schwer. Dann kommen mir oft die Tränen.

Mein Zuhause ist jetzt hier in Neumünster und in der Gruppe. Diese Frauen können wirklich verstehen, was damals passiert ist. Wir können uns immer alles fragen und sagen. Manchmal muss man auch schon mal jemanden bremsen, weil es so viel zu erzählen und zu erinnern gibt. Wir sind so ein toller Bund, das kann man gar nicht beschreiben. Wir sind immer zusammen gewesen.

Ihre Gruppe ist ja thematisch recht geschlossen. Hatten Sie Ambitionen, das Erinnern an andere heranzutragen, damit auch Jüngere Ihre Geschichte nachvollziehen können?

Meiner Erfahrung nach wollen die jungen Leute da nichts mehr mit zu tun haben. Ich habe oft gehört, das kennen wir nicht mehr und das wollen wir nicht mehr. Unsere Kinder haben da keinen Bezug zu. Es sind wenige, die mit ihren Eltern mal auf Besuche mitfahren. Die wissen, wir haben da gelebt, aber für sie ist jetzt ein neuer Abschnitt. Das war früher.

Finden Sie das schade?

Ja, aber das ist einfach so. Von den ursprünglich 30 Frauen leben aus unserer Gruppe ja auch nur noch zehn. Und die sind bereits über 80 oder 90 Jahre alt. Das geht alles irgendwann zu Ende. Aber auch, wenn ich jetzt kein Programm mehr für die Gruppe organisiere, haben die Frauen beschlossen, dass wir uns weiterhin treffen wollen, ganz leger. Denn wir denken auch weiterhin an unsere Heimat. Das ist ja ein Teil unseres Lebens. Das haben wir zu Hause erlebt. Wir können gar nicht anders.

