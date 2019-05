Neumünster

„Gestern sind wir aus Schönberg gekommen, heute bauen wir in Neumünster auf, danach geht es weiter nach Preetz“, beschreibt er sein Leben als Schausteller. Seit zwanzig Jahren zieht Parge samt Familie und Mitarbeitern mit Fahrgeschäft und Ausschankbetrieb durch Norddeutschland.

„ Neumünster ist eine Schaustellerstadt. Rund 35 Neumünsteraner Familien reisen als Schausteller durch die Lande. Die meisten von ihnen seit Generationen“, sagte Marco Lange. Als 6. Generation der Schaustellerfamilie Lange ist der 40-Jährige seit Kindesbeinen dabei. Im Februar wurde er zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt und löste damit Ludolf Fock nach 18 Jahren Amtstätigkeit ab.

Zusammenarbeit mit Neumünster funktioniert gut

Als Präsident wird sich Lange verstärkt um die Zusammenarbeit mit den Städten und dem Land „zum Erhalt der Jahrmärkte“ kümmern. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Neumünster funktioniert gut“, sagte Marco Lange. Er hoffe deshalb, dass man eine Lösung für die Holstenköste und den Weihnachtsmarkt finde, wenn der Großflecken umgebaut wird. Stadtsprecher Stephan Beitz konnte diesbezüglich keine konkreten Angaben machen, zeigte sich jedoch zuversichtlich.

Einen weiteren Fokus seiner neuen Aufgabe legt Marco Lange auf „eine einheitliche Werbung im neuen Stil“. Social Media soll in den Mittelpunkt rücken. „Es gibt zwar viele Fanseiten“, sagte der neue Präsident, was fehle, sei eine zentrale Seite mit einheitlichem Logo für alle 150 Jahrmärkte in Schleswig-Holstein. Darum will sich Lange nun verstärkt kümmern.

Doch jetzt heißt es erst einmal Daumen drücken, dass das Wetter in den nächsten Tagen mitspielt.

Preise bleiben stabil

Der Frühjahrsmarkt auf dem Jugendspielplatz dauert von Freitag, den 10. Mai bis Montag, den 13. Mai. Der Markt öffnet täglich um 14 Uhr, Freitag und Sonnabend schließt er um 23 Uhr, am Sonntag und am Montag jeweils um 22 Uhr. Insgesamt werden 51 Schaustellerbetriebe auf 525 Frontmetern vertreten sein. Neben Kinderfahrgeschäften werden erstmals Attraktionen, wie der bei Jugendlichen angesagte „Break Dancer“ und der bei Enkeln und Großeltern beliebte Twister „American Flight“ vertreten sein.

Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil. Am Sonntag warten Überraschungen auf alle Mütter, am Montag ist Familientag. Das heißt: es wird überall 20 Prozent Ermäßigung geben. Sanitäter und ein Sicherheitsdienst sind während der gesamten Zeit vor Ort. Am zentralen Eingang stehen barrierefreie WCs zur Verfügung.

