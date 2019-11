Neumünster

Einem alten Großmütterchen an seinem Geburtstag die Kaffeemühle zu klauen – so etwas Gemeines kann nur einem einfallen: dem berüchtigten und mit sieben Säbeln und einer Pfefferpistole bewaffneten Räuber Hotzenplotz. Wachtmeister Dimpfelmoser ist machtlos gegen diesen Fiesling und tröstet sich mit Himbeergeist, während Kasperl und Seppel auf eigene Faust das Verbrechen an ihrer Großmutter rächen wollen. Am Ende wird bestimmt alles gut.

Das Stück ist auf Hochdeutsch

Mit witzigen Dialogen, turbulenten Szenen und vielen Ohrwürmern führt diese musikalische Gaunerjagd durch den Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler. Es ist nach Angaben der NBN geeignet für Kinder ab vier Jahren und wird in hochdeutscher Sprache aufgeführt. Die Regie führt Philip Lüsebrink.

