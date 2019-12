Kunst bei Gerisch und im Tuch+Technik

Neumünster

Die Stiftung und das T+T sind beide seit 2007 in Neumünster öffentlich aktiv und suchten für das erste gemeinsame Projekt einen Künstler, der sowohl Textiles als auch Gegenständliches im Repertoire hat. „So kamen wir zu Jiri Tichy. Der ist so vielseitig, dass er beide Häuser bespielen kann“, sagte Brigitte Gerisch. Der Tscheche (1924-2013) gehörte nicht nur zu den Gründern der internationalen Bewegung der Neuen Textilkunst, sondern hat auch ein umfangreiches malerisches und grafisches Schaffen hinterlassen.

190 Arbeiten des Künstlers sind zu sehen

Die Ausstellung mit dem Namen „Die Haut des Marsyas und die Flügel des Schmetterlings“ (17. Mai bis 23. August 2020) umfasst 190 Arbeiten des Künstlers, darunter Tapisserien, Stoffdrucke, Textilcollagen, Monotypien, Frottagen, Siebdrucke, Xerographien und andere Techniken, begleitet von einem Katalog mit allen gezeigten Werken. Kurator und Autor dieses ambitionierten Projektes ist der langjährige Freund des Künstlers und ehemalige Direktor des Lehmbruck Museums Duisburg, Christoph Brockhaus.

Eine Auswahl des textilen Schaffens

Im Tuch+Technik werden gut 30 Arbeiten, zum Teil großformatig, gezeigt. „Es wird eine Auswahl seines textilen Schaffens sein. Dazu gehören nicht nur Tapisserien für Wohnräume und repräsentative Bauten, sondern auch farbige Stoffdrucke und Textilcollagen“, so Brigitte Gerisch. Tichys Tapisserien wurden regelmäßig auf der Biennale de la Tapisserie in Lausanne ausgestellt.

Etwa 160 Arbeiten von Jiri Tichy werden dann zeitgleich in der Gerisch-Stiftung gezeigt, sowohl in der Villa Wachholtz als auch in der Galerie. Dort geht es um das malerische, zeichnerische und druckgrafische Werk des Künstlers, der schon zu Lebzeiten weltbekannt war. Er hat immer auch abstrakte und figurative Elemente in seine Kunst eingebaut.

