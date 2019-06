Mit vielen neuen Gesichtern startete der PSV Neumünster in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Oberliga. Zum Trainingsauftakt begrüßte PSV-Coach Thomas Möller 23 Akteure, darunter auch die neun Neuzugänge. Möller deutete an, dass der Klassenerhalt allein nicht mehr reicht.