Von der Faszination alter Fahrzeuge14.500 Oldtimer-Enthusiasten aus ganz Norddeutschland besuchten am Wochenende die Klassiker-Tage in den Holstenhallen. Neben Old- und Youngtimern präsentierten die 150 Aussteller Raritäten wie ein VW Papler Polizei-Cabriolet und einen Auburn Speedster.