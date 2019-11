Beatles-Lieder – weltberühmt und oft gecovert. Aber vielleicht noch nie so wie von Les Brünettes. Am Mittwochabend präsentierte das weibliche A-cappella-Quartett Klassiker der Fab Four mit ungewöhnlichen Arrangements und einer Prise Humor vor 220 Gästen im ausverkauften Stahlwerk Neumünster.