Runter vom Sattel und Pause bei Orgelmusik machen: Dazu lädt Kantorin Maike Zimmermann nach Neumünster-Einfeld ein, weil der Vicelin-Radweg direkt an der Christuskirche vorbeiführt. Während der Sommerferien (ab 2. Juli) möchte sie deshalb den Radfahrern mit Orgelklängen eine Freude machen.

Radeln, Rasten und Livemusik in Einfeld

Kostenlos bis 12:46 Uhr Radeln, Rasten und Livemusik in Einfeld

Von Thorsten Geil