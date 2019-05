Neumünster

Nach dem Mondkalender endet der Ramadan voraussichtlich am 5. Juni. Bis dahin fasten die Muslime zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, leben enthaltsam und demütig und kümmern sich in besonderer Weise um einander sowie um Menschen in Not und Armut.

Anregende Gespräche

Erstmals laden die Fatih- und die Ditib-Moschee, der Sozialdienst muslimischer Frauen, Neumünster TV und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe der Stadt Neumünster für den 10. Mai ein, gemeinsam das Fasten zu brechen. „Ab 20 Uhr wird der Rathaus-Innenhof zum innerstädtischen Platz für anregende Gespräche und ein gemeinsames Essen in großer Runde“, sagte die Integrationsbeauftragte und Ideengeberin Manja Yalcin.

Die Veranstalter rechnen mit etwa 400 Gästen. Einer von ihnen wird Olaf Tauras sein. Der Oberbürgermeister hat sich bereit erklärt, an diesem Tag den Ramadan mit den Muslimen Neumünsters zu begehen, ebenfalls zu fasten und am Abend von seinen Erfahrungen zu berichten. Das Essen wird von einem Team arabischer und türkischer Frauen und Männer zubereitet. Die Gäste erwartete ein Abendprogramm mit orientalischer Musik und verschiedenen Beiträgen.

Anerkennung und Toleranz

Dass die Verwaltung den Innenhof des Rathauses als Veranstaltungsort zur Verfügung stellt, sieht Ibrahim Ortacer, Vorsitzender des Forums für Vielfalt, „als Zeichen der Anerkennung und Toleranz“. Ebubekir Güngör von der Ditib Ulu-Gemeinde begrüßt die „wunderschöne Idee“, zusammen zu essen und einander kennenzulernen. „Wenn man sich öffnet und dabei neue Sichtweisen kennenlernt, dann entsteht Nachbarschaft“, sagte Henning Möbius vom Runden Tisch für Toleranz und Demokratie.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.