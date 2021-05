An diesem Mittwochabend endet die 30-tägige Fastenzeit der Muslime, auch in Neumünster. Dann beginnt das dreitägige Zuckerfest, aber das beißt sich mit der Corona-Notbremse in Neumünster. Die Stadtverwaltung hat ein Gespräch mit den Moscheevereinen geführt und Regeln besprochen.