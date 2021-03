Neumünster

Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) legt einen Doppelhaushalt vor, der für dieses Jahr ein Minus von 39,78 Millionen Euro und im nächsten Jahr von 37,2 Millionen Euro vorsieht (im Ergebnisplan). Seit 2013 hatte die Stadt immer positive Jahresergebnisse erzielt - dank sprudelnder Steuereinnahmen und eines Sparkurses, der 2010 beschlossen worden war. Das ist jetzt vorbei, hauptsächlich wegen der Corona-Folgen.

In diversen Änderungsanträgen wollen die Ratsfraktionen in der Sitzung (2. März, 10 Uhr, Holstenhalle 4) wie üblich noch versuchen, ihre eigenen Schwerpunkte im Doppelhaushalt zu setzen.

Für Aufregung sorgt ein so genannter Begleitantrag, den die beiden großen Fraktionen CDU (15 Sitze) und SPD (12 Sitze) gemeinsam stellen: Sie wollen Personal und Räume auf Stadtkosten beschließen. Fraktionen mit mehr als fünf Mitgliedern sollen eine volle Mitarbeiterstelle nach Entgeltgruppe 8 bekommen, kleinere Fraktionen eine halbe Stelle. Außerdem sollen die Fraktionen künftig kostenlos Geschäftsräume von der Stadt gestellt und bezahlt bekommen, so der Antrag.

Alle Fraktionen würden davon profitieren

Mehr als fünf Mitglieder haben CDU, SPD und Grüne (sieben Sitze). Von einer halben Stelle für Personal würden außerdem die kleineren Fraktionen der Linken, das Bündnis für Bürger, die FDP und sogar die NPD profitieren; sie stellen jeweils zwei Sitze und haben damit Fraktionsstatus.

Die Begründung des Antrags von CDU und SPD lautet: "Den Fraktionen in der Ratsversammlung ist zur Unterstützung ihrer Arbeit - wie in den anderen kreisfreien Städten – die Unterhaltung einer Geschäftsstelle zu ermöglichen und zwar durch Personalkostenzuschüsse und Überlassung von Räumen."

Der einzige Ratsherr ohne Fraktion, Jürgen Joost (LKR), protestiert im Vorfeld der Entscheidung heftig. "Dieser Antrag ist das mit Abstand Dreisteste, was ich als Mitglied der Ratsversammlung erlebt habe", teilte er mit.

"Politisch instinktlos und unvermittelbar"

Joost schrieb auch einen Brief an die Chefs der beiden großen Fraktionen. "Der Antrag hat mich nicht nur überrascht, sondern entsetzt. Ich halte Euer Ansinnen für politisch instinktlos und unvermittelbar. Ich habe bei der Verwaltung das Volumen erfragt – die Antwort hat mich fast vom Stuhl gehauen: Insgesamt geht es um jährliche Kosten von 380.900 Euro alleine für das Personal. Nicht enthalten sind Kosten, die durch die zusätzlich geforderte Bereitstellung von Geschäftsräumen für die sieben Fraktionen entstehen würden", schreibt Joost.

"Antrag ist vollkommen indiskutabel"

In einer extremen Wirtschaftskrise, in der "Hunderttausende von Existenzen unmittelbar gefährdet sind und viele Menschen den Gürtel enger schnallen müssen, ist ein solcher Schluck aus der Haushaltspulle, den sich CDU und SPD selbst (und anderen bis hin zur NPD!) genehmigen wollen, vollkommen indiskutabel", so Joost. Der Antrag sei geeignet, das Vertrauen der Bürger in das Handeln der Politik nachhaltig zu erschüttern. Joost forderte die beiden Fraktionen auf, den Antrag zurückzuziehen.

CDU und SPD haben zusammen 27 Sitze und damit schon die Mehrheit der 43 Ratsmitglieder.