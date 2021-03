Neumünster

Dutzende von Änderungsanträgen und extrem viele Redebeiträge zogen die Haushaltsdebatte in die Länge. Anders als in der Februar-Sitzung, als zum ersten Mal in einer Videokonferenz getagt wurde, hatten die Ratsmitglieder sich am Dienstag in Holstenhalle 4 getroffen. Die Haushaltsberatungen seien zu wichtig, wurde die Präsenz-Sitzung begründet; im Sinne der Pandemiebekämpfung sei das allerdings nicht vorbildlich, wie mehrere Ratsmitglieder auf dem Pausenhof unkten.

Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) hatte den Entwurf am Dienstagmorgen eingebracht - mit Defiziten von 28 Millionen Euro in 2021 und sogar 34 Millionen im nächsten Jahr. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist der Haushalt von Neumünster nicht ausgeglichen - als Folge der Pandemie wie sinkenden Steuereinnahmen und von vielen Investitionen. Wie hoch die Einnahmen und Ausgaben am Ende beschlossen wurden, konnte die Verwaltung am Dienstagabend noch nicht beziffern.

Kommunalaufsicht hatte die Stadt Neumünster schon gemahnt

Weil die Politiker in der neunstündigen Sitzung noch nachträglich mehrere teure Bauprojekte in den Entwurf der Verwaltung einbauten, zeigte sich Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) skeptisch, ob das Zahlenwerk bei der Kommunalaufsicht überhaupt genehmigungsfähig ist. Es hatte mehrere Hinweise aus dem Innenministerium gegeben, dass die Summe der Investitionen bei gleichzeitigen Millionendefiziten nicht zu hoch werden dürfe. „Wir werden diesen Haushalt jetzt in Kiel einreichen und in etwa zwei Monaten wissen, ob das so durchgeht, oder ob wir nochmal ran müssen“, sagte Tauras.

Eine zusätzliche Ausgabe wurde aber nicht beschlossen: So still und leise, wie sich ein Antrag von CDU und SPD auf eigenes Fraktions-Personal eingeschlichen hatte, so leise verschwand er auch wieder. Zu Beginn der Sitzung wurde ein Zettel verteilt, dass der Antrag zurückgezogen sei. CDU und SPD hatten einen „Begleitantrag“ eingereicht: Die Fraktionen sollten auf Kosten der Stadt sowohl eigene Mitarbeiter als auch Räume gestellt bekommen. Ratsherr Jürgen Joost (LKR) hatte das heftig als „politisch instinktlos und unvermittelbar“ kritisiert; die Kosten betrügen jährlich mehr als 380.000 Euro.