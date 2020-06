Die nächste Sitzung der Ratsversammlung Neumünster findet am Dienstag, 23. Juni, ab 17 Uhr an einem ungewöhnlichen Ort statt, nämlich in der Holstenhalle 2. Um die Abstände zwischen den Menschen zu wahren, musste für die Ratsversammlung ebenso wie bereits für die Ausschüsse ein größerer Raum her.