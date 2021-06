Am Montag wurde gegen 18.15 Uhr ein 17-Jähriger mitten in der Innenstadt von Neumünster von fünf Männern überfallen. Die Täter hielten ihn plötzlich an den Armen fest, stahlen Bargeld und eine Schachtel Zigaretten. Dann flüchteten sie in Richtung Gänsemarkt. Die Polizei sucht Zeugen.