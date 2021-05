Neumünster

Nach einem versuchten Raub im Faldera-Park in Neumünster sucht die Polizei Zeugen: Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend, 8. Mai, gegen 0.10 Uhr, als ein 40-Jähriger mit seinem Rad durch den Park fuhr. An dem Weg hielten sich sechs Männer auf, zwei von ihnen versperrten ihm den Weg.

Er hielt an und stieg von seinem Fahrrad ab. Dann fragte eine der Personen ihn nach einer Zigarette. Als der Geschädigte angab, keine dabei zu haben, forderte ihn eine weitere Person auf, sein Geld herauszugeben. Zwei Männer griffen daraufhin in seine Taschen und zerrissen dabei seine Hose. Als er versuchte, sich zu verteidigen, schlugen die unbekannten Täter auf ihn ein.

Ein Zeuge kam den 40-Jährigen zur Hilfe. Er und forderte die Täter auf, von dem Geschädigten abzulassen, woraufhin diese schließlich flüchteten.

So werden zwei Täter beschrieben

Jetzt sucht die Polizei Neumünster nach den Männern, die versucht haben, den 40-Jährigen im Faldera-Park zu berauben. Für zwei Täter liegt eine Beschreibung vor:

Nach Angaben des Geschädigten soll einer ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine schwarze Schirmmütze und eine dunkle Jacke getragen haben.

Ein anderer Täter war ca. 1,75 Meter groß und hatte dunkle Haare. Die Täter sprachen Deutsch.

Polizei Neumünster sucht Zeugen

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach dem Mann, der auf die Tat aufmerksam wurde und die Täter ansprach sowie nach möglichen weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.