Seit einigen Jahren gab es das Tätowierstudio „Famous Tattoo“ an der Holstenstraße. Nun ist es in die Holsten-Galerie umgezogen, und ein Bericht in der überregionalen „Tageszeitung“ (taz) sorgt für einigen Wirbel in Neumünster. Hier sollen Rocker und Rechtsextreme beteiligt sein.