In der Landesunterkunft für Flüchtlinge Neumünster wurde eine fünfte Corona-Infektion bestätigt. Das Gesundheitsamt Neumünster hat daraufhin am Freitagmorgen in Abstimmung mit dem Sozialministerium die Landesunterkunft komplett unter Quarantäne gestellt. Über 400 Flüchtlinge dürfen nicht mehr raus.