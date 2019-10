Journalist predigt von der Anscharkanzel

Neumünster

Der Einfelder arbeitet beim NDR und ist Vorsitzender der Ratsfraktion der Grünen sowie Einfelder Stadtteilvorsteher und als engagierter Christ auch Mitglied des Kirchengemeinderates in Einfeld sowie Synodaler in Altholstein. Für seine Predigt verspricht Radestock: „Ich möchte, dass das echte Leben zur Sprache kommt. Was bedeutet denn Glaube, was bedeutet denn Christ sein in heutiger Zeit?“

"Ein Mann der klaren Positionen"

Unterstützt wird der Laie im Gottesdienst von Pastor Stefan Bemmé und Propst Stefan Block. Sie möchten mit der Öffnung der Kanzel für Bürger zu einem gesellschaftlichen Diskurs anregen. „ Sven Radestock ist bekannt als ein Mann der klaren Positionen in einer Welt, die Orientierung sucht“, erklärt Block die Einladung an den Journalisten.

Bei der Premiere der Bürgerpredigt im vergangenen Jahr war Oberbürgermeister Olaf Tauras der Einladung in die Anscharkirche gefolgt und hatte kluge Worte gefunden.