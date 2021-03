Die Gemeinde Rendswühren wird in naher Zukunft um zahlreiche Neubürger bereichert. Gleich zwei Baugebiete stehen im Ortsteil Neuenrade an – bei einem kleineren Areal können demnächst die Bagger anrollen. Angeschoben wurde in der Gemeindevertretung zudem ein deutlich größeres Neubaugebiet.