Das wird alles neu in der Sternwarte

Neumünster

Im dritten Stock des Gebäudes sieht es aus wie auf einer Heimwerker-Baustelle. Überall liegen Holzlatten herum, ein altes Radio steht auf einem klapprigen Tisch, und die Musik daraus leistet Zimmermann Dirk Höhndorf Gesellschaft. Er kniet vor den Dachschrägen, die er bereits mit einer Wärmedämmung isoliert hat. Nun muss er das Holz an die Wände bringen, damit danach die Gipskartonplatten kommen können. „Wenn es draußen regnet, schickt mich der Chef hier her, damit es mit der Sternwarte weiter geht. Und für mich ist das eine schöne Abwechslung“, sagt Höhndorf.

Sternwarte braucht noch 14.000 Euro für die Renovierung

Der Chef der Zimmerei Kutkowsky ist Mitglied im Sternwartenverein. Wie andere Unternehmen spendiert er Material oder schickt eine Arbeitskraft, die bei der Renovierung hilft. Marco Ludwig ist der Leiter der Sternwarte und auf die Hilfe angewiesen: „Unser Verein arbeitet ehrenamtlich, wir haben keinen eigenen Etat für die Renovierung.“ Zwar habe das Observatorium mit Hilfe von Spenden in den vergangenen drei Jahren 6000 Euro ansparen können, der Umbau werde aber etwa 20000 Euro kosten. „Daher sind wir dankbar über jede Hilfe, Spende und Materiallieferung – anpacken tun wir dann viel selbst“, sagt Ludwig.

Neuer Seminarraum mit Fernrohr-Werkstatt in Arbeit

Steigt man die Treppe hinauf, liegt die Baustelle hinter der Tür an der linken Seite. Dieser Raum wurde bislang als Abstellkammer genutzt. Jetzt soll er, ergänzend zum bereits vorhandenen Seminarraum auf der anderen Seite, weiteren Platz für Vorträge und Kurse bieten. Ein Holzgerüst quer durch den Raum trennt ein Drittel der Fläche ab. Dort wird eine Wand gezogen, damit dahinter ein eigener Raum für eine kleine Fernrohr-Werkstatt entstehen kann.

Lesen Sie auch: 2019 war Besucher-Rekordjahr für die VHS-Sternwarte

„Das ist gar nicht so leicht, hier in den Boden zu bohren", sagt Handwerker Höhndorf. Das Gebäude ist 1942 in der Art eines Bunkers errichtet worden und der Boden damit äußerst massiv. Doch das Gerüst zur Trennwand steht und sieht stabil aus. Demnächst muss noch auf dem leicht erhöhten Schacht des Fahrstuhls, der aber nur bis in den zweiten Stock fährt, ein Podest gebaut werden. Dann kann dort ein Fernrohr hingestellt werden, mit dem Seminarteilnehmer direkt aus dem Fenster hinaus die Sterne beobachten können.

Im Moon-Room ist eine beleuchtete Sternendecke geplant

Mit der geplanten Fernrohr-Werkstatt hinten im neuen Raum kann die Arbeitsbank aus dem Eingangsbereich verschwinden. „Wenn die Besucher zu uns kommen, könnte der Empfang schöner sein“, sagt Ludwig. Daher soll auch an dieser Stelle renoviert werden und ein Moon-Room entstehen. „Den Boden wollen wir dann mit Fotolaminat auskleiden, und die Decke soll ein beleuchteter Sternenhimmel werden“, erzählt Ludwig. Letztendlich habe auch die Wand unterhalb der Kuppel einen neuen Anstrich nötig – in dunklem Blau, der Farbe der Sternwarte. Passend zum Nachthimmel.

Bis November 2021 soll alles fertig sein. Dann feiert die VHS-Sternwarte nämlich ihr 50-jähriges Bestehen. Erst ist der neue Seminarraum mit der Fernrohr-Werkstatt dran, dann der Moon-Room – alle Arbeiten werden bei laufendem Betrieb ausgeführt.

Für Ludwig ist klar: „Ob gesponserte Fernrohre, finanzierte Böden oder geschenkte Baumaterialien – in unserer Sternwarte steckt ein großes Stück Neumünster drin.“

Mehr Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.