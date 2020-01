Der Klimawandel entwickelt sich auch in der Busreisen-Branche zum Thema. Das Unternehmen Peters-Reisen will verstärkt den Faktor Nachhaltigkeit hervorheben, kündigte Juniorchef Finn Peters am Wochenende während der Reise-Show des Wasbeker Unternehmens in den Holstenhallen Neumünster an.