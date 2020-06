In der Partei Die Linke hängt in Neumünster ordentlich der Haussegen schief. Zwischen dem Kreisvorstand und dem Fraktionsvorsitzenden in der Ratsversammlung, Jonny Griese, gibt es offenbar keine Kommunikation mehr. Drei bürgerschaftliche Ausschussmitglieder haben ihre Arbeit aus Protest eingestellt.