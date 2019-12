Weihnachtsmann kommt zur Fehrs-Schule

Seit zwölf Jahren erfüllt der Rotary Club Neumünster Weihnachtswünsche an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule in Neumünster. Am Dienstag kam er wieder mit einer Wagenladung an Geschenken auf den Schulhof gefahren, die nun erstmals nicht für einzelne Schüler, sondern die ganze Klasse gedacht sind.