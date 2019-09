Lizenzen für Kitas beim Schwanenrennen

Neumünster

Stellvertretend für alle Kindergärten und ähnliche Einrichtungen in Neumünster übergab Round-Table-Präsident Christof Trautmann zehn kostenlose Rennlizenzen an die "Kita Mäusenest" in Brachenfeld und die

Leiterin Melanie Ludwig.

Start ist um 15 Uhr am Teich in Neumünster

Die Lizenzen sind mit einer Startnummer verbunden und sollen den Kita-Kindern am Renntag Glück bringen. Die Kids wollen am Teich ihre Schwäne anfeuern und Spaß an dem bunten Rahmenprogramm haben. Start ist um 15 Uhr am Teich. Alle anderen Kitas erhalten ihre Lizenzen per Post; insgesamt verschenken die Round Tabler so 450 Lizenzen.

Erlöse kommen den Kitas zugute

Die Kindergärten in Neumünster können auch direkt aus den Erlösen des Rennens profitieren: Auch in diesem Jahr organisiert und finanziert der Serviceclub den Kindertagesstätten Erste-Hilfe-Kurse für die

älteren Kinder. Hier lernen sie, wie kleine Wunden versorgt, verletzte Kinder unterstützt und wie Hilfe gerufen werden kann. Dieses Projekt läuft inzwischen im dritten Jahr.

Preise im Wert von mehr als 20.000 Euro

Es gibt bei dem Rennen mehr als 210 Preise mit einem Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro zu gewinnen. An allen Sonnabenden (14., 21. und 28. September) stehen die Tabler mit ihrem Verkaufsstand von 10 bis 16 Uhr in der Holsten-Galerie. Dort gibt es die Startnummern für vier Euro.

