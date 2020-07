Neumünster

Es war zu spüren, dass die 250 Besucher endlich einmal wieder Festival-Luft schnuppern wollten. Nicht nur am Ende des Konzerts gab es tosenden Applaus für die sechs Musiker. Adria Ortega, Filip Orkisz (Trompete), Rita Salgado Ricart, Max Salgado Ricart ( Horn), Alejandro Arias (Posaune) und Niklas Horn (Tuba) spielten sechs Stücke und unterhielten die Gäste auf höchstem Niveau.

Talente hatte sich in Probespielen durchgesetzt

Das große SHMF-Orchester kann in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht auftreten, aber der Gerisch-Park in Neumünster und das Open-Air-Gelände der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll bildeten am Sonntag die Kulissen für zwei Konzerte mit den Bläsern auf Stippvisite. Sechs der jungen Talente, die sich in weltweiten Probespielen gegen große Konkurrenz durchgesetzt hatten, haben die Werke gemeinsam einstudiert.

Sie spielten eine Suite aus der West Side Story, den Fire Dance von Anthony di Lorenzo, das Quintett Nr. 1 von Malcolm Arnold, die Armenian Scenes von Alexander Arutiunian, Vuelta del Fuego von Kevin McKee und 3 Spirituals von Enrique Crespo. Am Ende forderte (und erhielt) das begeisterte Publikum noch die Cantina Band aus Star Wars als Zugabe.

Duokarten für zwei Personen

Für die wenigen SHMF-Veranstaltungen dieses Sommers haben Intendant Christian Kuhnt und sein Team die „Duokarte“ erfunden. Diese Eintrittskarte ist gültig für zwei Personen und sorgt bei entsprechender Bestuhlung dafür, dass die Mindestabstände eingehalten werden können. Je zwei Personen durften beieinander sitzen, mussten aber Abstand zu den anderen Zuhörern einhalten.

"Anstecken kann ich mich auch in einer Minute"

Das war im weitläufigen Gerisch-Park problemlos möglich, weil nur 125 Duo-Karten verkauft wurden. Wegen der Corona-Auflagen durfte das Konzert nur 60 Minuten dauern – was allerdings vielen Besuchern nicht einleuchtete. „Warum nur eine Stunde, was bringt das? Wenn ich keinen Abstand halte, kann ich mich auch innerhalb von einer Minute anstecken“, meinte ein Besucher.

