Neumünster

Der von der Sparkasse Südholstein geplante Umbau des Karstadt-Gebäudes am Großflecken in Neumünster samt Einzug der Bücherei ist dem SPD-Bürgermeisterkandidaten Tobias Bergmann zu wenig. „Ich möchte daraus mehr machen und habe Angst, dass diese große Chance vertan wird“, sagte er am Freitag. Ihm schwebt ein „Bildungshaus statt nur Stadtbücherei“ vor, wie es beispielsweise die Stadt Norderstedt plant.

Norderstedts Bürgermeisterin zu Gast

Zu einem Informationsaustausch war dazu Norderstedts SPD-Bürgermeisterin Elke Christina Roeder, die 2015 bei der OB-Wahl in Neumünster gegen den Amtsinhaber Olaf Tauras verloren hatte, in die Schwalestadt gekommen. Zusammen mit SPD-Ratsfraktionschef Volker Andresen besuchten Bergmann und Roeder die Bücherei und inspizierten auch das leer stehende Karstadt-Gebäude.

"Ein Umzug der Bücherei reicht nicht"

Für Tobias Bergmann ist das umgebaute Karstadt-Gebäude mittelfristig der Magnet in der Innenstadt. 3000 Quadratmeter will die Stadt für die Bücherei anbieten. „Ein Umzug reicht aber nicht, wir müssen Kulturschaffenden, Vereinen und Bürgern eine Bühne bieten“, so Bergmann. Dafür müsse man jetzt mit der Sparkasse Südholstein und der Bevölkerung ins Gespräch kommen. Bislang sei das nicht passiert.

SPD-Ratsfraktion unterstützt das Vorhaben

Elke Christine Röder hat in Norderstedt mit dem Projekt gute Erfahrungen gemacht. Dort wird bald ein „Haus für alle“ geschaffen. Quasi der klassische „dritte Ort“, wo sich Menschen nach ihrem Zuhause und dem Arbeitsplatz „treffen und wohlfühlen können.“

Am Freitagabend diskutierte Bergmann das Thema gemeinsam mit Roeder in seinem Online-Chat auch mit Bürgern. Volker Andresen sagte zu, sich im Rat für dieses Vorhaben einzusetzen.

Leerstandsregister und Eigentümergespräche

Zum Thema Großflecken betonte Bergmann: „Man muss den Großflecken neu erfinden. Alte Konzepte sind weg und kommen nicht wieder. Ein Baustein könnte dabei ein solches Bildungshaus sein."

Für den Fall seiner Wahl kündigte er ein Leerstandsregister und eine Versammlung mit allen Eigentümern an.