Neumünster

Wie die Stadtwerke Neumünster (SWN) mitteilen, werden in der Heinz-Köster-Straße Instandhaltungsarbeiten am Gasverteilnetz starten. Für rund vier Wochen wird hierfür eine Einbahnstraßen-Regelung von der Norderstraße Richtung Segeberger Straße eingerichtet. Somit wird auch die Tankstelle in der Heinz-Köster-Straße lediglich aus Richtung der Norderstraße angefahren werden.

Die Fernwärmearbeiten in der Johannisstraße am Bahnhof Neumünster werden am Freitag, 25. Oktober, abgeschlossen. Die Straße wird im Laufe des Tages wieder freigegeben, sobald die Ampelschaltung erfolgreich umgestellt wurde.

Die Arbeiten sind Teil der Netzumstellung von Dampf auf Heizwasser. Wasser kann die Wärme auf niedrigerem aber dafür beständigerem Temperaturniveau verteilen als Dampf. Die modernen Heizwasserleitungen transportieren die Wärme in Zukunft noch umweltschonender und effizienter vom Neumünsteraner Heizkraftwerk zu den Kunden.

