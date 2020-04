Der Stadtverkehr der Busse in Neumünster wird vorerst weiter bei dem Sonderfahrplan bleiben, der seit dem 20. März gilt. Danach starten alle Linien im Stundentakt auf die 50. Minute ab Hauptbahnhof. Eine Rückkehr zum regulären Fahrplan sei frühestens im Mai möglich, teilt das Unternehmen jetzt mit.

Von Sven Detlefsen