Neumünster

Am 18. Februar 2020 sind demnach von etwa 14.30 bis 17 Uhr die Haushalte in Spatzenweg, Dohlenweg, Kuckucksweg sowie an der Ehndorfer Straße 106 – 128 und 103 – 141a betroffen.

Kein Wasser in Neumünster-Faldera

Am 19. Februar 2020 kommt dann von etwa 9 bis 14.30 Uhr in allen Haushalten der Falderastraße sowie in der Ehndorfer Straße 36 – 88 und 33 – 83 kein Wasser aus den Hähnen.

"Während dieser Zeit kann es auch in den umliegenden Straßen zu Verfärbungen oder Druckabfall kommen", teilten die Stadtwerke mit und baten um Verständnis: "Wir arbeiten so zügig wie möglich, um die Beeinträchtigung für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten."

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Neumünster hier!