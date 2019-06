Neumünster

Die Mechanisch-Biologische Abfallverwertungsanlage (MBA) der Stadtwerke ist eine der größten in ganz Deutschland. Sie verarbeitete im vergangenen Jahr rund 227.400 Tonnen Siedlungsabfall zu Brennstoff, der im Heizkraftwerk der Muttergesellschaft SWN verbrannt wird und dabei Strom und Wärme erzeugt. Rund 162.000 Tonnen Ersatzbrennstoff sind so entstanden.

Mehr als 8000 Tonnen Metalle aussortiert

Während der Behandlung in der MBA werden Metalle aussortiert; im Jahr 2018 waren es 7430 Tonnen eisenhaltige Metalle und 700 Tonnen Leicht- und Buntmetalle. Am Recyclinghof und aus der Asche der Müllverbrennung wurden rund 500 weitere Tonnen eisenhaltige Metalle aussortiert.

40.200 Tonnen Bio- und Grünabfall

Die Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft (BAV) hat im vergangenen Jahr 40.200 Tonnen Bio- und Grünabfall angenommen. Davon wurden 28.900 Tonen in der eigenen Kompostierungsanlage in Wittorferfeld verarbeitet. 4500 Tonnen wurden an die Vergärungsanlage in Borgstedtfelde weitergegeben, 11.000 Tonnen Bio- und Grünabfälle in die MBA Lübeck und weitere Anlagen gefahren.

Biomüll aus vier Landkreisen

Am meisten Biomüll angeliefert hatten der Wege-Zweckverband Kreises Segeberg (WZV) mit rund 17.000 Tonnen und das Technische Betriebszentrum der Stadt Neumünster mit rund 6800 Tonnen. Weitere Mengen stammten aus dem Kreis Plön (3250 Tonnen) und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (1645 Tonnen). Die BAV ist eine Kooperation zwischen dem WZV, der SWN und neuerdings (wie berichtet) auch der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön.

46.000 Anlieferungen auf dem Recyclinghof

Der Recyclinghof blieb mit fast 46.000 Anlieferungen (13.000 Tonnen) auf dem Niveau des Vorjahres. Die Garten- und Parkabfälle machen mit 52 Prozent wieder den größten Anteil aus. Am Recyclinghof können auch Kunden aus den umliegenden Kreisen ihre Abfälle entsorgen. Die werden dort in 24 Fraktionen getrennt und weitestgehend verwertet.

