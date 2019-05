Neumünster

Vom 13. bis 16. Juni startet die Holstenköste. Herzstück bleibt der Großflecken mit den Schaustellerbuden und der städtischen Bühne. Dort wird das Stadtfest am Donnerstag um 17 Uhr offiziell eröffnet; zuvor marschieren die Gilden durch die Stadt und bringen die Stadtoberhäupter auf die Bühne. Am Freitagabend ist dort wieder Musik für junge Leute mit der N-Joy-Show, und am Sonnabend wird es wie im Vorjahr metallisch: AC Dynamite, eine AC/DC-Coverband, spielt harten Rock.

Deutlich ruhiger soll es auf der Bühne im Rathaus-Innenhof zugehen. „Da hatten wir im Vorjahr nur Singer/Songwriter am Start. Das behalten wir bei, haben aber neben Solisten auch Bands dabei“, sagte Kirsten Gerlach. Noch entspannter wird es im Gerisch-Skulpturenpark: Der ist zum zweiten Mal dabei und macht Freitag und Sonnabend ein leises Programm mit kulturellem Hintergrund.

Grumis sind out, jetzt kommen Vollxrocker

Im Hinterhof spielen wieder die bewährten Butlers, Boerney & die Tritops und Tin Lizzy. Auf der Klosterinsel müssen die Besucher weiter den Lechschwaben nachtrauern, die viele Jahre die Garanten für Stimmung waren. Nach den schwachen „Grumis“ von 2018 gehen dort jetzt drei Tage lang „Reset, die Vollxrocker“ an den Start.

Ein Köstenbier geht an den Start

Statt der „Köste-Area“ gibt es auf dem Großflecken vor Kochlöffel ein neues Konzept, nämlich das „Kleine Weindorf“. Hier soll es bei Weinverkostungen von Winzern eher gemütlich werden. Am Eingang zur Lütjenstraße haben die Bierbrauer sich abgelöst: Was 2018 noch die Schwale-Bräu-Bühne war, wird 2019 die der Wittorfer Brauerei. „Die haben sogar ein Köstenbier erfunden, das hier ausgeschenkt wird“, sagt Kirsten Gerlach.

Wie immer zu wenig Toiletten

Toiletten-Container werden am Gänsemarkt, auf dem Großflecken (vor Karstadt und barrierefrei am Klatsch-Palais), am Eingang zur Klosterinsel, im Hinterhof sowie an der Jungen Bühne (hinter der Stadthalle) aufgestellt. Die städtischen Toiletten im Pavillon auf dem Groß- und auf dem Kleinflecken sind auch geöffnet. Es sind dieselben Standorte wie in den Vorjahren; lange Schlangen zu Stoßzeiten sind also programmiert. Die Benutzung kostet übrigens überall 50 Cent, um das Reinigungspersonal bezahlen zu können, so die Stadt.

