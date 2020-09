Nortorf/Neumünster

Bis zum Beginn der Coronakrise traf sich die 2018 von Katja Schillhorn gegründete Regionalgruppe Schleswig-Holstein des Vereins Sarkoidose-Netzwerk in Neumünster als zentral gelegener Stadt im Land. Das Deutsche Rote Kreuz stellte in der Schützenstraße einen Raum. Bei Treffen unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln ist dort nur für neun Personen Platz. „Das ist zu wenig“, weiß Katja Schillhorn.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

In Nortorf fand Katja Schillhorn jetzt mit der Mehrzweckhalle in der Bargstedter Straße einen neuen, im Land zentralen und größeren Treffpunkt, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. „Der Weg vom Bahnhof zur Halle ist in etwa so weit wie in Neumünster“, freute sich Katja Schillhorn. Die Nutzung der gut belüftbaren Halle ist kostenlos.

Treffen sind für Betroffene uns "essenziell"

Katja Schillhorn ist erleichtert. „Treffen sind für uns essenziell. Wir haben die Tipps, Verständnis und Hilfe in der Gruppe nötig.“ Sarkoidose ist eine seltene Erkrankung, bei der Gewebeknötchen in Knochen, Organen oder auf der Haut Funktionsstörungen im Körper auslösen, die als bleierne Müdigkeit und Abgeschlagenheit erlebt werden.

Die Gruppe hielt während des Lock Downs mit virtuellen Treffen und in einer geschlossenen Telegram-Gruppe Kontakt. „Das war sehr erfolgreich und hilfreich. Aber der persönliche Kontakt fehlte.“ Mit einer Sondergenehmigung des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurden Treffen in einem privaten Garten organisiert. Dafür wird es jetzt zu kühl.

Bürgermeister stimmte Hallennutzung zu

„Die Stadt vergibt Hallenzeiten an Vereine und Verbände aus dem Amtsgebiet kostenlos“, berichtete Mounia Sassi aus der Amtsverwaltung Nortorf. Die Zustimmung zur Vergabe von Hallenzeiten kommt von Bürgermeister Torben Ackermann. Es wird eine Nutzungsvereinbarung geschlossen, in der Nutzer sich verpflichten, die Halle so sauber und aufgeräumt zu verlassen, wie sie sie vorgefunden haben. „Daran haben sich bislang alle Gruppen gehalten“, sagte Mounia Sassi. Sie vergibt die Hallenzeiten.

Für private Feiern wird die Halle nicht vermietet. Kommerzielle Veranstalter zahlen pro Stunde zehn Euro Miete. Seit wieder Treffen unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln geplant werden können, habe es keine verstärkte Nachfrage gegeben, erklärte Mounia Sassi.

Die Sarkoidose-Gruppe trifft sich am Sonnabend, 10. Oktober, und am Sonnabend, 5. Dezember, von 14-17 Uhr in Nortorf, Bargstedter Straße 27. Infos unter 04329/913878 oder unter der E-Mail sh@sarkoidose-netzwerk.de

Anfragen zur Hallennutzung: Sassi@amt-nortorfer-land.de

