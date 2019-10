Neumünster

Als größere Fahrgeschäfte kündigen der Schaustellerverband und die Stadtverwaltung den „Air-Liner“, „Scooter“ und „ Viva Mexiko“ an. Für Kinder sind der Dschungel-Express, Moglis Kindertraum, der Baby-Flug und ein Barockkarussell dabei. Außerdem sind drei Schießstände, neun Geschicklichkeitssiele und zwei Spielwarenverkäufer am Start.

13 Zuckerbuden, neun Imbiss- und Ausschankbetriebe und zwei Eiswagen wollen die Besucher versorgen.

Herbstmarkt Neumünster : Laterne nein, Feuerwerk ja

Der traditionelle Laternenumzug fällt nach Jahrzehnten stillschweigend zum ersten Mal aus. In der Pressemitteilung des Verbands und der Stadt steht davon kein Wort. Er war in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden und bereits vor Jahren von einem Sternmarsch zu einem kurzen Umzug vom Rathaus zum Jugendspielplatz geworden. Das Feuerwerk wird aber am Freitag wieder entzündet (gegen 21 Uhr).

Die Öffnungszeiten

Der Herbstmarkt ist am Freitag und Sonnabend von 14 bis 23 Uhr sowie am Sonntag und Montag von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

