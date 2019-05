Neumünster

Das FEK beteiligt sich in dieser Woche an drei Tagen mit verschiedenen Veranstaltungen an der Aktion.

Kostenlose Ultraschalluntersuchungen

Am Mittwoch, 8. Mai (16 bis 19 Uhr), und am Freitag (9 bis 12 Uhr) werden im FEK Beratungen und kostenlose Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse angeboten (der Weg ist vom Haupteingang aus beschildert).

Drei Vorträge

Außerdem finden am Donnerstag um 18 Uhr drei kostenlose Vorträge rund um das Thema Schilddrüse statt; darin geht es um Konservative Therapie, Feinnadelbiopsie, Chirurgische Verfahren, Szintigrafie und Radiojodtherapie. Die Vorträge finden in den Konferenzräumen in der Cafeteria statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

